Raccolta olive, una stagione da incorniciare per la Tuscia: un olio di grande qualità

Stagione olearia soddisfacente per il Viterbese in controtendenza rispetto alla produzione nazionale. Un’ottima annata per il prodotto tipico principe della provincia, che nel 2020 registra una generosa raccolta affiancata da un livello qualitativo del prodotto finale molto alto. Leggermente sotto la media la resa.

“Questa è una stagione particolarmente ricca sia per gli olivicoltori, che in questi giorni ancora sono in fase di raccolta e frangitura, sia per i consumatori – ha spiegato Mauro Pacifici presidente di Coldiretti Viterbo -. Le aree che hanno investito nel dop Canino e nel dop Tuscia hanno registrato un raccolto di frutti eccezionale. La resa del prodotto finito invece è leggermente più bassa”.

Le piogge di fine autunno e le temperature miti che ancora si registrano in questo periodo hanno impedito alle olive di perdere l’acqua in eccesso e se da un lato questo fattore non incide minimamente sulla qualità, ha conseguenze importanti invece sulla resa. “Per ogni quintale di olive abbiamo registrato una resa che si attestava intorno ai 7, massimo 8, litri di olio nei primi giorni di raccolta – continua il presidente di Coldiretti –, mentre oggi siamo intorno ai 10 litri per quintale. Anni fa la priorità dei produttori era la massima resa, mentre oggi sia produttori che consumatori sono più consapevoli e attenti alla qualità”.

