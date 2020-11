Coronavirus, allarme in Comune a Corchiano. Test positivo per un dipendente, il 16 novembre uffici chiusi

15 novembre 2020 a

a

a

Scatta l'allarme Covid nel Comune di Corchiano per la sospetta positività di un dipendente comunale per adesso diagnosticata con un test veloce.

E' la stessa amministrazione comunale a dare comunicazione di quanto sta avvenendo con un post che è stato pubblicato sul Facebook nella serata del 15 novembre. "Purtroppo ci è stata comunicata da un nostro dipendente comunale la sua positività al Covid-19 diagnosticata attraverso test rapido. In attesa della conferma definitiva della positività con il test molecolare, domani (16 novembre) in via cautelativa, gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico per consentire la prevista sanificazione", si legge nella nota.

Dunque tutte le attività e i servizi comunali verranno svolti in forma digitale da remoto.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.