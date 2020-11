Orte, il sindaco di Orte Angelo Giuliani riapre le scuole ma ammette: non sono convito. Ci sono ancora 100 positivi nel Comune. Il video

15 novembre 2020 a

a

a

Orte, si torna in classe. Da oggi riaprono le scuole. Lo ha annunciato ieri con un comunicato video il sindaco di Orte Angelo Giuliani. "Visti i dati sui contagi, anche contro la mia personale convinzione, le scuole riapriranno da oggi". In ogni caso il primo cittadino ci ha tenuto a precisare che verrà effettuato un monitoraggio continuo della situazione delle scuole del territorio con verifiche ogni dieci giorni per capire se devono essere presi dei provvedimenti. "Inoltre - aggiunge il sindaco - abbiamo chiesto alla Asl di dotare il territorio di un'unità mobile per i tamponi a domicilio e nelle scuole, anche in via preventiva".

Dal 1 ottobre i positivi nel comune sono stati 118, tra i quali 18 guariti. Attualmente ci sono 100 contagiati tra i quali un assessore e tre consiglieri comunali. Tre residenti sono in ospedale e uno in terapia intensiva.

Attualmente l'Rt in paese è 1,11 cioè in linea con quello provinciale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.