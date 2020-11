Coronavirus, l'allarme del sindaco di Tuscania: Ancora troppi assembramenti di giovani, chiuderò altre zone. Il video

15 novembre 2020 a

Coronavirus, l'allarme del sindaco di Tuscania: "Ancora troppi assembramenti di giovani, chiuderò altre zone". Il primo cittadino Fabio Bartolacci annuncia un'ordinanza nella quale saranno chiuse altre zone dove negli ultimi giorni è stata registrata, durante i controlli delle forze dell'ordine, la presenza di numerosi giovani. Lo ha annunciato nel consueto videomessaggio pubblicato su Facebook con il quale informa i cittadini sullo stato dell'emergenza sanitaria: "Ci sono gruppi di giovani, anche trenta, che si spostano da un punto all'altro. Li abbiamo notati a San Pietro, nel piazzale del cimitero o nel parcheggio del campo sportivo. Capisco la voglia dei ragazzi di avere un po' di libertà, ma non possiamo permettercelo, si rischia di far aumentare ancora i contagi".

Allora Bartolacci anticipa nuove misure: "Sono in attesa di relazioni da parte delle forze dell'ordine che hanno effettuato i controlli. Dati che dovrei avere in serata. Domani, con ogni probabilità, firmerò la nuova ordinanza chiudendo altre aree del paese da una cerca ora del pomeriggio in poi". Il sindaco di Tuscania nelle scorse settimane era stato il primo nella Tuscia a chiudere alcune vie o piazze a rischio assembramenti



