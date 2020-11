Coronavirus, il sindaco di Marta chiude anche i parchi giochi per bambini sul lungolago

15 novembre 2020 a

Dopo aver chiuso le scuole fino al 30 novembre, il primo cittadino di Marta Maurizio Lacchini ha firmato un'altra ordinanza che dispone la chiusura con transenne, da parte del Comune, del parco giochi per i bambini, sul lungolago. Un provvedimento contestato da alcuni genitori, che a parere loro è esagerato ed immotivato. Di tutt’altro avviso il sindaco, il quale fa presente, che con la chiusura temporanea delle scuole e del parco, si è di fatto evitato un possibile assembramento dei bambini, con il rischio di un contagio. "Non avrebbe avuto senso - dice il sindaco - chiudere le scuole per 15 giorni e tenere aperto il parco giochi, il quale di sicuro sarebbe stato preso d’assalto dai bambini, con il rischio di diffusione del virus, in quanto con gli assembramenti si è più vulnerabili ed esposti e poi, anche per una salvaguardia degli anziani, che abitano con i nipoti".

