15 novembre 2020 a

a

a

Coronvavirus, morto Maurizio Cupelli assessore ai servizi sociali del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia. Il Covid ha fatto un'altra vittima in provincia di Viterbo. A dare la tragica notizia è stata l'amministrazione comunale: "E' venuto a mancare il nostro assessore alle Politiche Sociali Maurizo Cupelli. Si è aperto in noi un vuoto enorme e incolmabile. Ci mancherà la sua competenza ma soprattutto la sua enorme generosità, la sua amicizia e la sua simpatia. Caro Maurizio, cercheremo di far tesoro del tuo esempio di amministratore serio e disponibile".

Aveva 58 anni ed era stato eletto consigliere la prima volta nel 2014 per poi essere confermato 4 anni dopo quando è diventato assessore della giunta Latini. E' deceduto nel pomeriggio di sabato 14 novembre. Originario di Vetralla, lavorava alla direzione Inps di Viterbo. Era conosciuto anche per il suo impegno nel mondo dei cavalli a Blera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.