Coronavirus Viterbo, controlli nei comuni per il rispetto dei divieti. Domani le relazioni dei sindaci sul tavolo del prefetto

Un’altra giornata dura per la Tuscia quella del 14 novembre con il coronavirus che ha fatto altre 4 vittime. E’ vero, il numero dei guariti inizia a diventare imponente (1634, dei quali 96 solo ieri) ma ci sono ancora 4.030 positivi dei quali 121 ricoverati a Belcolle. Una nuova impennata di contagi: 250. Una situazione da tenere sotto controllo con l’indice Rt del Lazio che è sceso a 1,04, ma quello di Viterbo che è ancora preoccupante (1,68 l’ultimo dato disponibile).

Lunedì 16 novembre sulla scrivania del prefetto dovrebbero arrivare le relazioni che il dottor Giovanni Bruno ha chiesto ai sindaci di tutti i 60 comuni della Tuscia sullo stato dei controlli nel territorio e sul pericolo di situazioni a rischio assembramenti o pericolose per il contagio. Il rappresentante territoriale del Governo ha sollecitato anche dei dati sui controlli effettuati per il rispetto delle misure contenute nei vari Dpcm del governo. “Una volta che avrò le relazioni convocherò in fretta un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza con in comuni dove ci sono ancora numeri preoccupanti per quanto riguarda i contagi. Insieme dovremo relazionare alla regione per cercare di capire se sono necessarie, in questi territori, nuove misure restrittive per far scendere la curva delle infezioni”. L’inizio della prossima settimana sarà decisivo per capire se ci saranno nuove misure. Va ricordato che nei prossimi giorni “scadono” anche diverse ordinanze nei comuni che avevano chiuso le scuole quando lo stop generalizzato alle lezioni in presenza sembrava scontato. Saranno prorogate? A Nepi, per esempio, il sindaco Franco Vita ha già annunciato che si sta studiando una riapertura dell’istituto Stradella, ma in maniera graduale.

