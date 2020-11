Orte, giallo sulla festa di Halloween nell'immobile del Comune. Presentata una denuncia

15 novembre 2020 a

Festa di Halloween in un immobile comunale all'insaputa del Comune di Orte?. Oppure una Fake News. Saranno i carabinieri di Orte a stabilirlo. Infatti l'amministrazione comunale ha presentato una denuncia dopo che sul profilo Facebook del gruppo politico Idee Chiare è apparso un post dal titolo "Si predica bene, ma si razzola male". Nel post si legge: "Giuliani è al corrente dei festeggiamenti avvenuti nella notte di Halloween dello scorso 31 ottobre nella sala di Giobbe? Se non sa nulla chi è stato ad autorizzarla? Chi è l'amministratore che ha dato le chiavi per fare bisboccia in una sede istituzionale in tempi di pandemia?".

La risposta dell'amministrazione comunale è arrivata nella serata di venerdì, sempre su Facebook: "Dato che nessun amministratore ha dato le chiavi a nessuno e dato che, da una rapida raccolta di informazioni, né la persona che è stata autorizzata ad usare la sala per motivi sportivi professionistici, né altri, vi hanno avuto accesso la sera di sabato 31 ottobre, l’amministrazione comunale non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’Ordine per capire come siano andate davvero le cose. L’Amministrazione comunale ha chiesto che si indaghi sulla faccenda e, nell’eventualità in cui si fossero davvero tenuti dei festeggiamenti non autorizzati, che si proceda nei confronti dei trasgressori; laddove i fatti non dovessero essere veritieri, che si indaghi sugli autori della diffusione della notizia e che gli stessi vengano perseguiti penalmente"

