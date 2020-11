Coronavirus, è scontro sul Covid Hotel: perché non utilizzare l'ospedale di Ronciglione?

Simone Lupino 15 novembre 2020 a

Come è mai possibile che, invece di utilizzare spazi propri già attrezzati e che non costano nulla, la Asl, per i Covid Hotel, si rivolga ai privati? Dopo l’accordo con la Residenza Nazareth, per una spesa che dovrebbe aggirarsi attorno ai 250 mila euro, se lo chiede il capogruppo in Regione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, che sulla questione ha presentato un’interrogazione.

Al centro del ragionamento gli ospedali di Ronciglioine e Montefiascone, che di posti letto non utilizzati ne hanno in abbondanza: “E’ assurdo e inverosimile – dice Palozzi in una nota firmata insieme al coordinatore provinciale del movimento, Pietro Lazzaroni - che si preferiscono i Covid Hotel non attrezzati ai presidi ospedalieri che sono già pronti e gratuiti”. Palozzi definisce Belcolle “al collasso”, con “ambulanze in sosta nel piazzale per ore, turni del personale anche di 12 ore senza sosta tanto da richiedere l’intervento dell’esercito per alleggerire il lavoro dei medici”.

