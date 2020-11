Bonus pc solo per pochi comuni, i sindaci della Tuscia si ribellano: E' ingiusto

Massimiliano Conti 15 novembre 2020 a

”Prende quota” la protesta dei sindaci dei comuni della Tuscia più grandi e anche più vicini al livello del mare - Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia, dove si concentra il maggior numero di scuole - esclusi dal bonus internet-Pc, il voucher finanziato dal governo per rendere più facile la didattica a distanza tramite l’acquisto di connessioni veloci e tablet. Solo 8 centri del Viterbese, come riportato ieri dal Corriere, rientrano nei misteriosi parametri stabiliti dalla Regione Lazio: Acquapendente, Canepina, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno e Valentano. In teoria il criterio fondamentale sarebbe l'altitudine, ma a parte la "perla" dei Cimini, Canepina, quelle individuate dagli uffici regionali non sono proprio località sciistiche. Più che altro lacustri.

Il sindaco di Tarquinia parla di decisione incomprensibile: “Il diritto allo studio riguarda tutti, non vedo cosa abbia a che fare con l'altitudine - nota Alessandro Giulivi -. A parte che il divario digitale, già prima del Covid e della didattica a distanza, interessa tutta la provincia, che senso ha escludere dal bonus poli scolastici che stanno già in didattica a distanza e includere piccoli paesi dove le scuole o non ci sono o sono del primo ciclo e quindi funzionano ancora in presenza?”.

A Viterbo ci sono genitori che se la prendono con l'amministrazione Arena: “Il Comune non ha accettato il bonus per le famiglie a basso reddito, quindi gli aventi diritto non possono avere pc e internet come previsto dal governo. È una vergogna", scrive M. C. al nostro giornale. Ma a Palazzo dei Priori cadono dalle nuvole: “Mi sembra incredibile che la città di Viterbo, dove si concentra il maggior numero di istituti sia stata esclusa”, commenta l'assessore all'istruzione Elpidio Micci, in attesa di avere chiarimenti dal dirigente Celestini.

Sulla stessa linea anche il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, che le scuole sul territorio comunale le ha chiuse tutte, superiori e medie, mandando tutti in didattica a distanza: “Non capisco le motivazioni di questa scelta - dice - anche se per fortuna i nostri due istituti comprensivi, Dante Alighieri e XXV Aprile, hanno già provveduto a mettere a disposizione delle famiglie tablet e computer”.

