Viterbo, Talete spende 90 mila euro per acquistare pc e smartphone ai dipendenti. Interrogazione in Comune

Quasi 90 mila euro (per la precisione 73 mila più Iva) per acquistare pc e smartphone per il lavoro a distanza dei dipendenti di Talete. La minoranza consiliare chiede al sindaco Giovanni Arena, socio di maggioranza relativa della società idrica, se in piena emergenza Covid, e con una situazione aziendale non florida, il Consiglio di amministrazione della società abbia fatto una scelta gestionale oculata. E’ stata la consigliera del Pd Luisa Ciambella a presentare, giovedì, l’interrogazione durante la seduta del parlamentino viterbese.

Così l’esponente dell’opposizione ha detto ad Arena al termine dell’ultima seduta consiliare: “Volevo informarla, sindaco, che in Talete, la nostra partecipata del servizio idrico, sono più attenti ai bisogni dei loro dipendenti di lei”. L’interrogazione dell’ex vicesindaca si rifà alle determine 96 del 5 marzo, 201 del 29 aprile, 373 del 10 settembre, 447 del 26 ottobre e 451 del 27. Da qui emerge, ha spiegato luisa Ciambella, che Talete “ha acquistato 42 personal computer, per un totale di 23 mila euro più 22% di Iva, e 53 smartphone per un totale di 40mila oltre Iva”.

La consigliera ha usato l’ironia per trattare un argomento delicato: “In fondo si tratta di una società che naviga nell’oro ed è giusto che i dipendenti possano avere tutti i diritti che la legge riconosce al fine di offrire un servizio di altissimo livello come quello che la società quotidianamente ci offre. Diritti che moltissimi altri lavoratori pubblici e privati non hanno avuto e probabilmente non avranno, ma, come si sa bene, Talete fa scuola quando si tratta di decisioni avveniristiche”.

