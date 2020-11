Coronavirus il commissario prefettizio di Montefiascone: Preoccupazione per i contagi nella Rsa Villa Serena

14 novembre 2020 a

“Il Comune di Montefiascone risulta, purtroppo, uno di quelli dove la presenza del virus si manifesta maggiormente, con un doloroso bilancio di positivi e vittime”. Il commissario prefettizio straordinario, Anna De Luna, si rivolge per la prima volta alla cittadinanza e interviene sull’evoluzione della pandemia da Covid. In una lettera aperta del 12 novembre analizza lo stato del contagio da giorni in crescita.

Interviene sulla chiusura degli istituti scolastici dove “la presenza del contagio tra il personale scolastico e gli studenti – illustra il commissario - ha reso necessario intervenire drasticamente con la chiusura delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza, richiedendo ai giovani e, soprattutto, agli alunni più piccoli un particolare sacrificio con non poche difficoltà per le famiglie. Apprensione desta la situazione di Villa Serena dove si sono registrati molti casi di positività al contagio fra gli ospiti della Rsa. Al riguardo, desidero informarvi che il Comune è in strettissimo, costante contatto con la Asl e tutte le autorità competenti affinché si possano definire le migliori attività per il contenimento ed il contrasto del virus”.

