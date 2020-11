Andrea Lo Cicero sull'uccisione della sua asina Zaira: Non può essere stato un errore. Il video

14 novembre 2020 a

Andrea Lo Cicero, ex capitano della nazionale italiana di rugby, torna sul caso dell'uccisione di Zaira, asina del suo allevamento in località Umiltà a Nepi. Domenica 8 novembre un cacciatore ha sparato da vicino alla recinzione della tenuta uccidendo l'animale. Venerdì 13 novembre sul caso è andato in onda un servizio su Striscia la notizia su Canale 5, L'inviato Jimmy Ghione ha rintracciato il cacciatore che ha fatto fuoco che si è giustificato sostenendo di aver puntato dei cinghiali e di non essersi reso conto della presenza delle asine.

Una tesi tuttavia che Andrea Lo Cicero contesta con un nuovo post pubblicato su Instagram: "Zaira assieme alle sue sorelle era lì ferma a brucare da una decina di minuti ed il cacciatore ha avuto tutto il tempo per rendersi conto che erano 7 asine e che si trovavano a pochi metri da un’abitazione all’interno di una recinzione,considerando anche la distanza ravvicinata da cui ha sparato. Non poteva esserci margine d’errore ma solo la consapevolezza di uccidere".

