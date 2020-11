Soriano nel cimino, escursionista di Roma si perde all'interno della Faggeta. Salvato dai vigili del fuoco

14 novembre 2020 a

Soriano nel Cimino, quarantenne romano si perde nella faggeta. Salvato dai vigili del fuoco.

Solo tanta paura per un escursionista di 42 anni di Roma che nel pomeriggio del 14 novembre si è perso nei boschi all'altezza del ristorante La Baita. Un uomo che stava camminando nella faggeta è uscito dai sentieri conosciuti per arrivare in una zona impervia e perdere l'orientamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo allertati dai carabinieri ai quali l'escursionista si era rivolto per chiedere aiuto. Fortunatamente la batteria del cellulare dell'uomo era ancora carica e tramite i gps i vigili del fuoco lo hanno raggiunto e ricondotto al parcheggio davanti al ristorante dove aveva lasciato la sua auto.

