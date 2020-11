Coronavirus, bambina negativa. Revocata l'ordinanza di chiusura di una classe della scuola Don Bosco a Fabrica di Roma

14 novembre 2020 a

Coronavirus, bambina negativa. Revocata l'ordinanza di chiusura della scuola Don Bosco a Fabrica di Roma.

Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Mario Scarnati con uno stringato comunicato: "Si annulla l’ordinanza della chiusura della prima b, della scuola San Giovanni bosco, per aver appurato la negatività della bambina. Da lunedì tutti a scuola". La decisione è stata presa dopo che sono stati ufficiali gli ultimi test effettuati sui bambini "a rischio"

Sempre sul social il primo cittadino tuttavia anticipa il contenuto del bollettino della Asl per quanto riguarda il suo comune: ci sono altri 6 positivi al Covid, nessuno in età scolare.

