Coronavirus, morta una signora a Nepi. Il sindaco Franco Vita: "Abbiamo altri 15 nuovi positivi".

"Oggi abbiamo raggiunto un numero di persone positive mai verificatosi in precedenza. I nuovi positivi sono 15 i guariti 1", scrive il primo cittadino su Facebook per poi dare la notizia del decesso di una residente per Covid.

"Un numero così alto - spiega Vita - è stato in parte causato da ospiti di una casa alloggio che sono stati sottoposti a test antigenico nei giorni scorsi con il risultato di più positivi. Comunque la situazione sta diventando delicata il mio invito è sempre lo stesso: mascherina , lavaggio mani e distanziamento. Sono precauzioni semplici ma le più efficaci che abbiamo per contrastare il contagio. Se nei prossimi giorni tale tendenza si confermerà dovremmo valutare l’attivazione di ulteriori restrizioni per contenere il contagio. Non è il momento di rivolgere accuse a nessuno è il momento in cui tutti ci rivestiamo della responsabilità della situazione a cui facciamo seguire i dovuti comportamenti".

