Coronavirus, quattro maestre positive e il sindaco di Marta chiude la scuola fino al 30 novembre

Con una ordinanza emessa nella mattina del 14 novembre il sindaco Maurizio Lacchini di fatto si chiude tutto il plesso scolastico di Marta. Di conseguenza, gli alunni di materna, elementari e medie, facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale “ P. Ruffini" di Valentano, resteranno chiuse, per sanificazione ambiente, dal 16 al 30 novembre . Il provvedimento, come afferma Lacchini, è stato determinato dal fatto che 4 maestre, insegnanti nel plesso di Marta, sono risultate positive al Covid. Una decisione sofferta, ma del tutto necessaria dice il sindaco, il quale dopo aver consultato la Prefettura di Viterbo, ha emesso l’ordinanza. Del tutto contrari al provvedimento, numerose mamme degli studenti, i quali protestano vivamente per una chiusura a parere loro ingiustificata, in quanto, non sono stati riscontrati casi di contagio negli scolari, .

