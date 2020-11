Bonus pc, nella Tuscia ne possono beneficiare solo otto comuni. Ecco l'elenco

Massimiliano Conti 14 novembre 2020 a

E’ partito il 9 novembre il nuovo bonus Internet-Pc: un voucher del valore fino a 500 euro per l’acquisto di una connessione ad alta velocità e un dispositivo a scelta tra tablet e pc. Il tutto certamente per favorire lo smart working e la didattica a distanza ai tempi del coronavirus.

Una misura buona e giusta - partorita in estate dal Governo con un decreto del Mise pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1° ottobre - se non tagliasse fuori il 95% della popolazione viterbese, che pure di divario digitale ne sa qualcosa. Nella Tuscia, infatti, soltanto i cittadini di otto fortunati comuni su 60 possono accedere al bonus: Acquapendente, Canepina, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno e Valentano.

Ma perché una platea così ristretta? Bisognerebbe andarlo a chiedere a Zingaretti. La Regione Lazio, infatti, insieme a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, ha deciso di restringere il bonus solo ad alcune aree del loro territorio, dando la precedenza ai comuni di montagna dove la connessione a Internet è meno diffusa. Un criterio che può avere anche un senso. Non si capisce però perché far rientrare nei beneficiari Acquapendente, 420 metri sopra il livello del mare, ed escludere invece Soriano nel Cimino, che si trova a 509 metri di altitudine. Perché includere Proceno (418 metri slm) ed escludere Montefiascone (590). Perché includere Canepina (501) ed escludere la vicina Caprarola (509). Ma tant’è.

A quanto pare di questa selezione non sono state neanche informate le scuole che non ricadono nei comuni esclusi, le quali in questi giorni stanno infatti informando le famiglie di questa fantomatica opportunità, come denuncia l’ex vicesindaco di Civita Castellana Alberto Cataldi (FdI): “Arriva una comunicazione dalla scuola puntuale e interessante: c’è il bonus pc/Internet, diffondete la voce. Ottimo, ho subito pensato. Ma siccome se non vedo non credo, mi informo meglio. In pratica, cinque Regioni decidono di dare la possibilità solo ad alcuni Comuni. Decisione vergognosa. Ho pensato, però: saranno i Comuni con più scuole, con più necessità dovuta alla didattica a distanza. Vado a leggere e in pratica in provincia di Viterbo, hanno la possibilità di accedere al bonus solo 8 comuni e pure i più piccoli, che, da come ricordo, non hanno scuole (vecchi ricordi da consigliere provinciale, ma posso sbagliare). E guarda caso si trovano tutti al Nord della provincia, tranne, sempre guarda caso, Canepina. Pensavo che per una volta fosse stata fatta una cosa fatta bene”.

