Commerciante ucciso nel suo negozio a Viterbo. Lunedì 16 novembre la sentenza per Michael Aaron Pang

Si avvicina il giorno della sentenza per Michael Aaron Pang (prevista per lunedì 16 novembre), il 23enne statunitense, reo confesso dell’omicidio del commerciante viterbese, Norveo Fedeli. Si preannuncia intensa e complicata l’arringa di difensori dell’ex grafico pubblicitario di origini coreane, Remigio Sicilia e Giampiero Crescenzi, che dovranno replicare, davanti alla Corte d’assise presieduta dal giudice Silvia Mattei, alle richieste del pm Eliana Dolce (che lo scorso 3 novembre ha chiesto l’ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno) e alle istanze dei familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Fausto Barili, che ha chiesto un risarcimento di 1 milione di euro per danni parentali.

La pubblica accusa dopo aver ripercorso tutte le fasi dell’omicidio avvenuto a maggio del 2019, si è soffermata sulle 17 lesioni riportate sul corpo della vittima. Il 30 giugno sono stati ascoltati il perito nominato dal Tribunale, Giancarlo Carbone, e il consulente dei familiari della vittima, Alessandro Pinnavalia.

Entrambi si sono occupati di effettuare perizie e consulenze medico-legali volte ad accertare, invece, la natura delle lesioni riscontrate sui polpastrelli delle mani e sulle dita dell’omicida, il quale ha sempre dichiarato di essersi difeso dall’aggressione da parte del negoziante 74enne. Tesi che ha portato gli avvocati dell’imputato a contestare le ricostruzioni dei due medici. Le accuse nei confronti del giovane si sono appesantite quando, a luglio, il pm, oltre al reato di omicidio volontario a scopo di rapina, ha contestato all’omicida l’aggravante della crudeltà su richiesta della parte civile.

Il 15 settembre durante la deposizione Michael Aaron Pang ha raccontato la propria versione: “Lui mi ha afferrato per la camicia all’altezza del petto, io ho scansato le sue mani con le mie e ho provato a scappare, ma lui mi ha bloccato da dietro, mettendomi un braccio intorno al collo. Ho quindi cercato di liberarmi per difendermi e l’ho colpito, dandogli un pugno in faccia. Poi Fedeli ha tirato fuori un coltellino di 10 centimetri”. Ma proseguendo nel suo racconto ha affermato: “Ho continuato a percuoterlo. Mi sono fermato quando ha smesso di muoversi”.

