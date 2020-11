Il liceo scientifico Paolo Ruffini è la scuola top della Tuscia secondo la Fondazione Agnelli

Simone Lupino 14 novembre 2020 a

a

a

Torna al liceo scientifico Paolo Ruffini il titolo di scuola top della provincia. E’ durata solo un anno la leadership del Meucci di Ronciglione, che però conserva la vetta nella categoria Scienze applicate. Testa a testa, invece, tra il liceo linguistico Buratti e l’istituto Paolo Savi per il numero più alto di studenti diplomati: 130 contro 133 di media l’anno. Mentre gli istituti della Tuscia che offrono maggiori sbocchi professionali sono il Fabio Besta di Orte per l’indirizzo tecnico-tecnologico (indice di occupazione 60,1%); il Francesco Orioli per l’industria e l’artigianato (54,01); l’istituto Alessandro Farnese di Caprarola in ambito professionale e servizi (52,84%) e il Carlo Alberto dalla Chiesa di Montefiascone per l’indirizzo tecnico – economico (50%).

E’ quanto emerge dall’ultima edizione di Eduscopio, l’indagine della Fondazione Giovanni Agnelli sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro. Una mappa per orientare la scelta di ragazzi e famiglie.

Analizzati i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado. La classifica si basa su un valore statistico – l’indice Fga (acronimo di Fondazione Giovanni Agnelli) - che misura la performance dei ragazzi al primo anno di università (numero di esami sostenuti e media dei voti) intesa come diretta conseguenza della preparazione che le scuole hanno dato ai loro diplomati. Per gli istituti tecnici e i professionali esiste anche una seconda classifica, basata sugli sbocchi lavorativi.

Come detto, nella classifica locale a svettare su tutti è il Ruffini, con indice Fga 80,41. Per i licei classici, sul podio Buratti (75,97), Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone (66,39) e Colasanti di Civita Castellana (64,51). Scivola in quarta posizione il Cardarelli di Tarquinia (66,24). Il liceo Buratti è in testa anche alla classifica dei licei linguistici con un indice Fga pari a 61,63, seguito dal Buratti di Bassano Romano (61,1) e dal Midossi di Civita Castellana (55).

Per lo Scientifico, dietro al Ruffini si attestano il Dalla Chiesa di Montefiascone (74,6) e il Meucci di Ronciglione (71,13). L’istituto Leonardo da Vinci di Viterbo, invece, è quello migliore in ambito tecnico-tecnologico, seguito dal Pietro Canonica di Vetralla e dall’Agraria di Bagnoregio. Mentre in ambito tecnico-economico primeggiano l’istituto Paolo Savi di Viterbo e il Besta di Orte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.