Orte, la farmacia comunale ospitata nella sede del municipio a Palazzo Nuzzi

Sergio Nasetti 13 novembre 2020 a

a

a

Orte, deliberati dalla giunta gli interventi di manutenzione straordinaria della farmacia comunale che ne comporteranno la chiusura. Per non interrompere il servizio sarà trasferita provvisoriamente all’interno della sede municipale di Palazzo Nuzzi, nei locali dell’ex ufficio anagrafe, situati al piano terreno. L’operazione si è resa necessaria per rivalorizzare e adeguare l’attività alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche sotto il profilo igienico. La spesa complessiva stimata per l’esecuzione dell’ammodernamento è di 75 mila euro, Iva inclusa. I lavori dovrebbero durare un paio di mesi.

Gli interventi previsti all’interno della farmacia comunale di piazza del Popolo consistono nella rimozione e demolizione dell’arredo esistente, dei rivestimenti, dei pavimentivi e di altri elementi strutturali. Quindi rifacimento di impiantistica, controsoffitti, pareti, sanitari e infissi, oltre alla realizzazione di servizi igienici riservati al personale e di un laboratorio adeguato alle preparazioni galeniche.

Ma prima del trasferimento, anche nei locali dell’ex anagrafe di Palazzo Nuzzi sarà necessario svolgere adeguati lavori di manutenzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.