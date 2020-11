Coronavirus, la preside dell'istituto comprensivo di Vignanello: "Si rischia troppo con le scuole aperte"

Nicola Piermartini 13 novembre 2020 a

“Il virus si sta diffondendo nei paesi e nelle scuole dell’Istituto. Interessati alunni, docenti, personale Ata. E’ indispensabile adottare misure che garantiscano sicurezza”. Commento alla situazione pandemica locale della professoressa Pierina Pelliccioni, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino, che comprende le scuole di Vignanello, Vallerano, Canepina. “I politici si soffermano a dibattere sull’apertura, sulla chiusura delle scuole, sulla didattica in presenza o a distanza”, argomenta la dirigente. “La questione, per me, è un’altra: è opportuno continuare a rischiare con le scuole aperte? E’ irrinunciabile analizzare la realtà”.

Quindi la professoressa Pelliccioni puntualizza: “Certo: la frequenza scolastica ha, da sempre, valenze innumerevoli. Ma, senza soluzione di continuità, registriamo assenze, anche numerose. Sarebbe necessario che le autorità scolastiche consentissero possibilità maggiori di azione. Ad esempio, nella scuola dell’infanzia e nelle classi a tempo pieno degli altri ordini di scuola potrebbe essere ridotto l’orario e sospeso il servizio mensa, durante il quale gli alunni sono sprovvisti di mascherine”.

Prosegue la preside ad illustrare il proprio punto di vista: “Gli insegnanti impegnati nel pomeriggio e quelli provenienti dall’organico covid potrebbero lavorare di mattina, consentendo di fare gruppi ridotti di alunni, oppure operando nella didattica a distanza per gli assenti, o, ancora, conducendo attività per l’ampliamento dell’offerta formativa. Si può fare tanto con poco, con un’organizzazione migliore, fruendo delle potenzialità disponibili. Confido vivamente nel fatto che sarà possibile sfruttare al meglio quelle opportunità”.

