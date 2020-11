Striscia la Notizia, asina uccisa in casa di Andrea Lo Cicero a Nepi. Il cacciatore che ha sparato: E' stato un incidente

13 novembre 2020 a

Anche Striscia la Notizia si occupa del caso di Zaira, una delle asine di Andrea Lo Cicero, ex capitano della nazionale di rugby, che è stata uccisa domenica 8 novembre da un cacciatore. Nella puntata andata in onda su Canale 5 nella serata del 13 novembre è stato trasmesso un servizio di Jimmy Ghione che ha intervistato Lo Cicero proprio nel luogo dove è avvenuta la tragedia, il suo allevamento in località Umiltà a Nepi. "Quando è arrivato il colpo ero a trenta metri dall'asina con mia moglie e mio figlio", ha raccontato (clicca qui per il servizio completo)

A quel punto Ghione è riuscito a rintracciare il cacciatore. Prima ha parlato con i familiari che hanno provato a spegnere i toni, subito dopo è arrivato l'uomo che ha sparato che ha detto che aveva puntato dei cinghiali in movimento. "E' stato un incidente, ma queste cose non devono accadere più", ha concluso l'inviato di Striscia.

Sul fatto nei giorni scorsi è intervenuto anche il movimento “Rivoluzione animalista” chiede alle autorità di individuare il medico legale che ha rilasciato la certificazione attestante l’idoneità al rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile ad uso caccia all’uomo che ha ucciso l’asinella dell’ex giocatore di rugby Andrea Lo Cicero.

“Esprimiamo - si legge in una nota - la più sentita vicinanza e solidarietà alla famiglia Lo Cicero per l’uccisione della loro asinella Zaira. “Siamo di fronte a un atto terribile, disumano - continua la nota - ai danni di un povero animale innocuo e dolce. In attesa di conoscere le dinamiche di questo episodio, dunque chiediamo alle autorità di individuare il medico legale che ha rilasciato la certificazione per il rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile ad uso caccia. Inammissibile che tali controlli medici psico-attitudinali vengano espletati con eccessiva superficialità e questo triste episodio ne è la prova”.

