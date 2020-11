Coronavirus, a Nepi anziani contagiati in una casa alloggio. Gli operatori sono negativi

13 novembre 2020 a

a

a

Allarme in una casa alloggio per anziani a Nepi. Alcuni ospiti positivi ai test, negativi gli operatori. Il 12 novembre gli ospiti sono stati sottoposti a tampone antigenico, ve ne sono stati alcuni positivi ma asintomatici. "Sia la proprietà della struttura che la Asl hanno attivato la procedura prevista in questi casi", dice il sindaco Franco Vita che anticipa anche i numeri del bollettino sanitario per quanto riguarda il suo comune: "I positivi sono 4, 2 i guariti".

"Speriamo che questa riduzione rispetto ai giorni scorsi sia un segnale positivo per i prossimi giorni. Ieri sera la polizia locale e l’arma dei carabinieri hanno effettuato una serie di controlli del territorio: piazze e attività commerciali. Sono state elevate delle sanzioni. Amministrative. In futuro analoghe operazioni potranno essere eseguite congiuntamente per il controllo del territorio e per la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge", aggiunge Vita che poi parla della situazione delle scuole: "La prossima settimana, martedì, scade la mia ordinanza di chiusura delle lezioni in presenza dello Stradella. A meno di ulteriori decisioni governative o regionali le lezioni in presenza inizieranno da mercoledì prossimo. Stiamo valutando le relative modalità tra cui un inizio graduale per tipi di classe".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.