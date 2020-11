Coronavirus, insegnanti positive nella scuola primaria di Faleri. Il sindaco di Fabrica di Roma chiude due classi

13 novembre 2020 a

Coronavirus, insegnati positive nella scuola primaria di Faleri. Il sindaco di Fabrica di Roma chiude due classi. E' stato lo stesso primo cittadino Mario Scarnati a dare l'annuncio su Facebook. E' stata ordinata l'immediata chiusura delle classi IV A e IV B della scuola primaria di Faleri, essendoci due insegnanti positive al Covid. "In attesa di comunicazioni della Asl, a fini precauzionali, consiglio ai genitori degli alunni delle due classi di tenere i bambini in quarantena", scrive il sindaco che anticipa i dati del bollettino Asl annunciando che ci sono sette nuovi contagi (il più giovane 35 il più vecchio 50) e un guarito. "Mi giungono notizie che qualcuno in quarantena esce di casa ricordo che per questo oltre la multa scatta la denuncia penale", conclude il primo cittadino".

