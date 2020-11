Tuscania: morto Marco Quarantotti, era consigliere comunale con delega alla sanità

13 novembre 2020 a

a

a

Addio a Marco Quarantotti. Era consigliere comunale di Tuscania. Il sindaco: "Grande dolore". La notizia è stata diffusa sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale con un messaggio di cordoglio: "Purtroppo questa mattina (13 novembre), con grande dispiacere, comunichiamo alla Città di Tuscania che è venuto a mancare il nostro amico Marco Quarantotti. Una persona straordinaria, sempre impegnato nel sociale e pronto nel donare agli altri con animo sereno e gentile.

Nel ruolo di consigliere comunale, delegato all’Ambiente e Sanità, si è distinto in maniera particolare per l’impegno, la professionalità e l’onestà culturale e intellettuale, portando a termine in questo breve periodo di consigliatura progetti ed obiettivi di primaria importanza per la città di Tuscania. Da noi tutti e dall’intera città, esprimiamo la nostra vicinanza a tutta la sua famiglia".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.