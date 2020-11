Viterbo, Confagricoltura: "Bene emendamento Panunzi per agriturismi"

12 novembre 2020 a

Confagricoltura Viterbo-Rieti ed Agriturist Viterbo-Rieti esprimono grande soddisfazione nei confronti del Consigliere regionale Enrico Panunzi "per aver contribuito, con la presentazione di un proprio emendamento, alla modifica dell’articolo 22 della Legge regionale 14/2006. Questo intervento, che ha portato alla risoluzione di un problema che si trascinava da tempo, è stato particolarmente apprezzato in considerazione anche del difficile periodo che il settore agrituristico e l’intero comparto agricolo stanno attraversando ed ha dimostrato il proprio sostegno verso il nostro mondo che ci auspichiamo prosegua nel processo di ammodernamento in atto".

