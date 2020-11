Coronavirus, chiesta operazione trasparenza sui numeri forniti dalla Asl. Interrogazione di Luisa Ciambella (Pd) al sindaco

Massimiliano Conti 12 novembre 2020 a

Un’operazione trasparenza da parte della Asl sulle modalità con cui vengono conteggiati i tamponi svolti in provincia di Viterbo e i relativi casi positivi. A chiederla sono sempre più amministratori, dirigenti scolastici, proprietari di strutture sanitarie private e normali cittadini di fronte alla girandola di numeri spesso di difficile interpretazione che l’azienda rende noti ogni giorno. Tra coloro che invocano una maggiore chiarezza c’è la consigliera comunale del Pd Luisa Ciambella, che in proposito ha pronta una nuova interrogazione per il sindaco di Viterbo, in qualità di massima autorità sanitari sul territorio. Il principale dubbio sollevato dalla Ciambella è se nel computo dei positivi e dei tamponi che la Asl comunica ogni giorno ci siano anche quelli rispettivamente accertati ed effettuati dalle strutture private. A queste ultime, infatti, visti i tempi lunghi per ottenere un tampone nei drive-in pubblici, si rivolgono sempre più cittadini per i test antigenici che, anche se meno affidabili rispetto ai molecolari, garantiscono responsi rapidissimi. “Per avere un’esatta cognizione dell’andamento della curva epidemiologica a Viterbo e provincia - afferma la consigliera dem - non è di secondaria importanza sapere se il bollettino Asl contempli o meno anche i positivi rilevati dai centri privati regolarmente riconosciuti dalla Regione che svolgono i test antigenici rapidi”. Di sicuro c’è che le strutture private ogni giorno comunicano i propri positivi al Toc (team operativo coronavirus) della Asl, mentre solo alcune inseriscono il numero dei tamponi effettuati nel circuito Coronet creato dalla Regione Lazio per avere una mappatura costantemente aggiornata dei contagi. In pratica una giungla, in cui non si capisce cosa finisca e cosa invece resti fuori dal calderone Asl.

“Ogni giorno assistiamo a una tombola di numeri che però ci fornisce solo una fotografia parziale della situazione - continua Ciambella -. In un momento come questo è invece necessario avere dati il più possibile puntuali e, soprattutto per quanto le scuole e il personale scolastico, contestualizzati”.

Solo per fare qualche esempio: tra martedì e mercoledi il centro Giovanni Paolo I di via Garbini ha effettuato oltre 400 tamponi antigenici, con 15 positivi. Questi numeri finiscono o no nel computo Asl? E i positivi all’antigenico? Vengono conteggiati o la Asl attende il risultato del più affidabile tampone molecolare, che però richiede per essere processato tempi sempre più lunghi?

