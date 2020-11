Rubarono smartphone sul treno a Orte, condannate a 6 mesi per furto tre donna rom

Valeria Terranova 12 novembre 2020 a

a

a

Sono state condannate a 6 mesi di reclusione 3 donne di etnia rom, fermate dagli agenti della polizia ferroviaria a Orte il 22 marzo 2017 per aver rubato un cellulare mentre si trovavano a bordo di un treno interregionale su cui fra l’altro stavano viaggiando sprovviste di biglietto. In aula, un agente della Polfer, all’epoca dei fatti in servizio presso la stazione di Orte, ha raccontato di essere stato allertato dal capotreno di un Ir Roma-Firenze, il quale lo informò che le 3 donne stavano creando scompiglio sul treno e che non avevano neanche il biglietto di viaggio. Nel frattempo un passeggero aveva avvertito il capotreno di non avere più il cellulare e il carica batterie e che le tre donne erano sedute accanto a lui prima di allontanarsi in un altro scompartimento. Le 3 imputate sono state invitate a scendere alla stazione di Orte, dove gli agenti della polizia ferroviaria le scortarono e identificarono.

“Una di loro, a un certo punto, ha chiesto di andare in bagno. L’abbiamo scortata e una volta uscita abbiamo ispezionato la toilette – ha riferito il poliziotto – e proprio dietro alla tazza del water abbiamo trovato il telefonino dell’altro passeggero avvolto nella carta igienica”. Al termine della camera di consiglio, il verdetto emesso dal giudice Silvia Mattei ha condannato le 3 donne a una pena di 6 mesi di reclusione, al pagamento di una multa e delle spese processuali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.