Carcere Viterbo, donna passa droga al marito detenuto durante colloquio: condannata a 6 mesi

Viterbo, è stata condannata a 6 mesi una donna che nel 2015 passò al compagno, detenuto presso il carcere di Mamammagialla, anche lui imputato nello stesso procedimento, della droga nel corso dei colloqui. Entrambi sono stati accusati di detenzione aggravata di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In aula un agente addetto alla sorveglianza ha riferito, davanti al collegio, presieduto dal giudice Silvia Mattei, di aver notato dei movimenti sospetti tra i due il 16 maggio del 2015: “La donna si infilò le mani nei pantaloni e ha tirato fuori un pacchetto che ha passato al marito e lui lo ha infilato in una tasca dei pantaloni”, ha raccontato il responsabile alla vigilanza, il quale avvertì immediatamente i colleghi che intervennero interrompendo il colloquio. Successivamente la perquisizione personale effettuata sul detenuto dette esito negativo, così gli agenti predisposero il trasferimento dell’uomo in ospedale, dove fu sottoposto ad accertamenti radiologi, dai quali emerse che il detenuto aveva ingerito ben 85 dosi di hashish, confezionate singolarmente. La sostanza fu poi analizzata e tutta la documentazione medica, insieme alle analisi tossicologiche, furono acquisite agli atti. Il pm, Eliana Dolce, ha precisato che la quantità di sostanza stupefacente probabilmente doveva essere ceduta a terzi e, al termine della requisitoria, ha chiesto che il detenuto venisse condannato a 3 anni e a una multa di 6000 euro; la compagna a 2 anni di reclusione più una multa di 5000 euro. La difesa, invece, ha sostenuto che non fosse stata provata la penale responsabilità del proprio assistito. La sentenza finale ha assolto con formula piena il detenuto perché il fatto non sussiste, condannando, infine, la donna a 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1100 euro.

