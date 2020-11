Coronavirus: alunno positivo ad Acquapendente tamponi per bambini e docenti di una classe della scuola Rosa Venturini

11 novembre 2020 a

Allarme Covid in una classe della scuola di Acquapendente. Tamponi per alunni e docenti. Oggi, 12 novembre, a partire dalle 15, presso la sede della Croce Rossa, in via Maria Grazia Cutuli, prenderà il via lo screening degli alunni e dei docenti della classe seconda della scuola “Rosa Venturini”.

Una decisione comunicata ai genitori dei bambini da parte dell’amministrazione comunale, dopo il riscontro di un positivo verificato dalla Asl.

Gli esami saranno effettuati dagli operatori del laboratorio Montalto Check-up attraverso il test antigenico (tampone rapido) e, in caso di positività riscontrata da quest’ultimo, contestualmente, l’esame sarà ripetuto attraverso tampone molecolare, che sarà trasmesso alla Asl di Viterbo per la refertazione. Il contagio, secondo le indagini effettuate dalla Asl, che ovviamente hanno portato alla messa in quarantena di tutta la classe della scuola dell’Infanzia, risale al 30 ottobre.

