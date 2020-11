Incidente sulla superstrada tra Viterbo e Vetralla. Auto si ribalta: un ferito trasportato in ospedale

11 novembre 2020 a

Incidente sulla superstrada tra Viterbo e Vetralla, auto fuori strada: ferito un uomo.

I vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intevenuti nel tratto tra Viterbo e Vetralla in direzione Civitavecchia. E' stato coinvolto un unico veicolo che, per cause ancora da accertare è finito fuori strada. L'auto si è capovolta. Il conducente del veicolo è rimasto ferito anche se non in maniera grave: è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle con un codice giallo. Non è stato in grado di dare spiegazioni sulla dinamica dell'incidente

Sul posto presenti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi ed hanno gestito la viabilità.

