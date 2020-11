Coronavirus, allarme in una casa alloggio per anziani di Nepi. Il sindaco: "Domani tamponi"

11 novembre 2020 a

a

a

Allarme Covid in una casa alloggio per anziani di Nepi. Domani tamponi per ospiti e personale.

A Nepi continua la lotta contro il coronavirus. Nella giornata delll'11 novembre la Asl ha comunicato altri 8 contagi e 1 solo guarito. "Una tendenza dei contagi che preoccupa, considerando anche alcune nostre iniziative per fermare l'onda come la chiusura delle scuole", dice il sindaco Franco Vita. Inoltre nelle ultime ore, è sempre il primo cittadino a riferirlo, è scattato l'allarme in una casa alloggio per anziani dove c'è il sospetto che qualche paziente possa essere contagiato. Domani, 12 novembre, personale e pazienti saranno sottoposti ai tamponi.

