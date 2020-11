Coronavirus, a Tuscania sei multe e una denuncia penale per violazione delle norme anti Covid. Il video

11 novembre 2020 a

Coronavirus, a Tuscania sei multe e una denuncia penale per violazione delle norme anti Covid. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale di Tuscania per verificare il rispetto delle norme contro gli assembramenti e delle disposizioni sull'obbligo di indossare le mascherine.

"Ci sono tante persone che rispettano le regole, ma c'è anche ch non lo fa e viene punito", ha detto il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci durante il consueto video pubblicato su Facebook. Sono state sei le multe, inflitte principalmente a persone che non avevano la mascherina. In una caso, visto che erano state violate le norme sull'isolamento di persone positive, è scattata la denuncia penale.

