Madgi Allam minacciato di morte dai terroristi islamici, chiede maggiore protezione. Vive da anni a Fabrica di Roma

Nuova "condanna a morte" per il giornalista Magdi Cristiano Allam che su Facebook ha lanciato l'allarme: "Chiedo al Ministro dell’Interno di adeguare le misure di protezione, che lo Stato mi accorda da 18 anni, al livello delle condanne a morte sentenziate da musulmani residenti in Italia apparentemente insospettabili ma che sono pronti a uccidermi in quanto apostata, venduto, nemico dell’islam". Da anni vive a Fabrica di Roma dove viene garantita sempre un'adeguata protezione specie dopo le minacce che ha ricevuto per la conversione al cristianesimo.

“Mi piacerebbe sgozzarti brutta m***a. Murted”. Questa la minaccia che è stata ricevuta sul cellulare da Magdi Allam. "L’accusa specifica è di essere un murted cioè un apostata, un musulmano che ha rinnegato l’islam. Nel Corano Allah prescrive che l’apostata è condannato all’inferno per l’eternità e Maometto ha ordinato la condanna a morte dell’apostata", spiga il giornalista nel post aggiungendo: "Uccidere l’apostata è un dovere sancito dalla sharia, la legge islamica. Significa che qualsiasi musulmano non solo può ma deve uccidere l’apostata nella consapevolezza di adempiere alla volontà di Allah e di Maometto".

Dunque Magdi Allam aggiunge che il pericolo è reale perché "Non so chi sia il terrorista che mi ha minacciato ma so che potrebbe essere un musulmano qualsiasi che ottempera letteralmente e integralmente a ciò che Allah prescrive nel Corano e a ciò che ha detto e ha fatto Maometto". Il giornalista ricorda che l'8 ottobre scorso a Pisa un cameriere tunisino di 56 anni per due volte gli ha gridato "Sei un venduto", "Via l'Islam".

Poi l'appello alle istituzioni: "Chiedo comunque al Ministro dell’Interno di adeguare le misure di protezione che lo Stato mi accorda da 18 anni, e di ciò sono infinitamente grato, al livello delle condanne a morte che mi sono state reiterate recentemente. La realtà manifesta di musulmani residenti in Italia apparentemente insospettabili ma che sono pronti a uccidermi in quanto apostata, venduto, nemico dell’Islam, va considerata con la massima serietà".

