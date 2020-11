Viterbo, consegna droga al figlio recluso in carcere. Padre condannato a un anno

Valeria Terranova 11 novembre 2020 a

E’ stato condannato a un anno di reclusione un uomo che nel settembre del 2017 consegnò al figlio, detenuto a Mammagialla, due involucri contenenti complessivamente 11 grammi di suboxone. Padre e figlio sono originari di Latina. Il padre si trova già agli arresti domiciliari per estorsione, il figlio, invece, sta scontando l’ergastolo nel carcere viterbese, pena che è stata riformata e quindi ridotta a 24 anni.

Il tutto si è svolto durante un colloquio con i familiari il 13 settembre 2017 presso la casa circondariale di Mammagialla. L’uomo, insieme alla moglie e alla figlia incinta, secondo il racconto di un agente che era addetto al servizio di sorveglianza, durante la chiacchierata avrebbe messo in un bicchiere d’acqua del materiale e il figlio si era affrettato a deglutire il tutto. Gli agenti sottoposero il giovane a una perquisizione e dopo alcune resistenze rigurgitò quello che aveva ingerito: due involucri confezionati tagliando la parte delle dita di un guanto in lattice, contenenti quattro e sette grammi di compresse di suboxone. Si tratta di un oppiaceo sintetico difficile da fiutare anche per i cani delle unità cinofile antidroga. I cani, talvolta utilizzati dagli istituti penitenziari nell’abito di operazioni di sicurezza, raramente riescono a riconoscerla. La sostanza in questione viene somministrata ai tossicodipendenti per riabilitarli dall’assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare l’eroina. I poliziotti hanno riferito anche che le pasticche non sono state analizzate in quanto perfettamente riconoscibili dalla forma e dai simboli impressi sulla superficie. In seguito al fatto, venne perquisita l’auto dei familiari del detenuto. All’interno venne individuato un blister contenente le stesse capsule e in quell’occasione la moglie riferì che erano del marito. Alla fine della camera di consiglio, il verdetto emesso dal collegio, presieduto dal giudice Silvia Mattei, ha condannato l’imputato a un anno di reclusione, al pagamento di una multa di 1500 euro e al pagamento delle spese processuali

