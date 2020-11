Disastro ambientale al lago di Bracciano. rischia processo il presidente della Talete Andrea Bossola

11 novembre 2020 a

Slitta al 27 aprile 2021 l’udienza preliminare davanti al Gup Giuseppe Coniglio che si sarebbe dovuta tenere martedì 10 novembre presso il tribunale di Civitavecchia per il drammatico abbassamento del livello delle acque del lago di Bracciano avvenuto nell’estate del 2017. Il pubblico ministero al termine della seduta ha fatto presente che se non dovessero comparire tutte le parti provvederà allo stralcio delle posizioni dei soggetti che non si presenteranno. Andrea Bossola, attuale presidente di Talete, insieme ad altri ex dirigenti dell’Acea devono rispondere dell’accusa di disastro ambientale aggravato in concorso. Oltre a Bossola, il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio anche per l’ex presidente di Acea Ato 2 spa, Paolo Tolmino Saccani, e per gli ex membri del cda.

