Coronavirus, il dottor Danilo Mecarocci attacca: "Basta politici che parlano. Fermate gli assembramenti"

Alfredo Parroccini 11 novembre 2020 a

a

a

Pandemia da Covid-19: a Civita Castellana la situazione sembra essere sfuggita di mano. I casi aumentano di giorno in giorno. Il contagio non si riesce a fermare, tanto che il numero dei positivi è arrivato a quota 230. Per fronteggiare la grave situazione il sindaco Luca Giampieri intende da una parte “promuovere, di concerto con la Asl e con i medici di base, uno screening con i tamponi veloci da eseguire su tutta la popolazione fuori dagli studi medici per non gravare ancora di più sui medici condotti”, dall’altra “creare una task interforze per effettuare maggiori controlli sul territorio”. Ma, nonostante queste buone intenzioni, ci sono proteste per quanto sta accadendo. “Fino a quando a parlare di Covid sarà un critico d’arte e politici supportati dalla bandiera di partito - dichiara il medico civitonico Danilo Mecarocci (dirigente medico presso l’ospedale di Terni) - il virus avrà vita facile. Fino a quando la nostra salute in ambito locale sarà gestita da chi permette assembramenti di centinaia di persone senza mascherina, sia in luoghi di divertimento che presso le scuole, il virus si ingrasserà a scapito della salute di tutti noi e vanificherà l’operato di chi in prima linea cerca di contrastarlo. Papa Francesco, che in una serata piovosa, da solo, in una piazza immensa e deserta, lanciava un messaggio di speranza contro la pandemia, è l’immagine di chi rispetta le regole. Chi deve dare l’esempio lo deve dare stando in prima linea e non seduto comodamente nella stanza dei bottoni. Lì è troppo semplice. Ci si limita a giocare con il pallottoliere senza far rispettare sul campo le regole. Il numero dei contagiati aumenta, così come i casi di persone in quarantena e in isolamento fiduciario. Siamo arrivati poi a quattro morti. Troppi se rapportati al numero totale di soggetti contagiati. Paghiamo purtroppo - prosegue il dottor Mecarocci - il prezzo di quanto non fatto due, tre settimane fa e speriamo non ci siano altre famiglie a dover piangere un loro caro. Un buon amministratore, leggendo questi dati, non dovrebbe dormire la notte e, spinto dalla coscienza, il giorno dopo dovrebbe dimettersi. Nessuno dovrebbe ammalarsi o morire di Covid. Nessuno! Purtroppo a farne le spese, spesso, sono persone che rispettano le regole e non chi queste regole le disattende o non le fa rispettare. La situazione è molto preoccupante a Civita Castellana, basta considerare il tasso di letalità, ossia il rapporto fra i morti per Covid e il numero di soggetti affetti, che è arrivato all’1,80 contro lo 0,6 mondiale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.