Coronavirus, il sindaco di Viterbo chiude giardini e parchi termali dalle 17.30 alle 7

10 novembre 2020 a

a

a

Covid, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ordina la chiusura di giardini e parchi termali alle 17.30

Chiusura quotidiana alle ore 17,30 delle aree a verde recintate, delle aree termali recintate e il cortile interno del Palazzo comunale di via Ascenzi, interdizione alla cittadinanza dell’utilizzo di ogni altra area a verde e termale quotidianamente dalle ore 17.30 alle 7 del giorno successivo. Questo quanto previsto nell’ordinanza, firmata dal sindaco Giovanni Maria Arena nel pomeriggio di oggi, 10 novembre, che interessa l’intero territorio comunale. Con il provvedimento si va inoltre a confermare l’interdizione alla balneazione per le aree termali e l’interdizione all’utilizzo delle aree gioco ubicate nelle aree a verde comunali.

L’ordinanza ha validità immediata e resterà in vigore fino al 15 dicembre. Nel caso di violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, saranno applicate le sanzioni previste dai vari provvedimenti emessi dallo stato centrale. Il provvedimento è inoltre suscettibile di modifica nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell’emergenza epidemiologica. In caso di violazione di tale ordinanza, sarà valutata la disposizione di immediata temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza fisica.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.