Reddito di cittadinanza, denunciato operaio di Blera che aveva dichiarato il falso

Denunciato operaio di Blera. Aveva dichiarato il falso per avere il reddito di cittadinanza.

I carabinieri al termine di una mirata indagine svolta unitamente ai militari del nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato per indebita percezione del reddito di cittadinanza un'operaio della zona, celibe, che dichiarando ed attestando il falso in merito alla propria situazione economica e familiare ha indebitamente percepito il reddito dal mese di luglio a settembre per un totale di 2700 euro. Il soggetto è stato quindi denunciato ed il reddito sospeso.

Si tratta di uno dei numerosi controlli effettuati nella provincia verso coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza

