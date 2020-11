Coronavirus, sono 81 gli alunni positivi a Viterbo. Il sindaco Arena: "Per ora lascio aperte le scuole"

Alessio De Parri 10 novembre 2020 a

Lunedì 9 novembre a Viterbo ci sono stati 56 nuovi contagi, che fanno salire il totale degli attualmente positivi a 1.159. Tra questi, 81 alunni (11 alla materna, 34 alle elementari e 36 alle medie) su circa 5 mila iscritti alle scuole dell’obbligo, con decine di classi in quarantena. “La situazione resta molto complicata - afferma il sindaco Giovanni Arena - ma la percentuale dei positivi nelle scuole, rispetto al totale, è sempre esigua. Perciò ripeto quello che ho già detto in altre occasioni: le scuole restano aperte, a meno che non arrivi un’impennata di contagi che mi porti a cambiare idea”. Stabile, invece, la situazione nella casa di riposo “Villa Fiorentina”, in piazzale Gramsci, che è stata isolata dopo la scoperta di 25 casi di Covid tra gli ospiti e 4 tra il personale. Intanto il primo week-end di controlli in città è filato via liscio: “Ho avuto un primo contatto con il comandante della polizia locale - spiega Arena - che mi ha riportato una maggiore attenzione da parte dei viterbesi. Ci sono ancora alcuni punti, dove si trovano soprattutto i più giovani, da monitorare con grande attenzione, ma per il resto la gente sta rispettando le regole”.

