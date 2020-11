Coronavirus, imprenditore di Civita Castellana dona il plasma dopo essere guarito

Alfredo Parroccini 09 novembre 2020 a

E’ l’imprenditore civitonico Lanfranco Foffi, 54 anni, il primo donatore di plasma iperimmune della Tuscia. Il signor Foffi, coniugato e padre di due figlie, attualmente residente a Corchiano, racconta la sua brutta storia personale con il Covid e la sua storica decisione di donare il plasma per salvare vite umane dal virus.

“Nei primi giorni di ottobre - spiega Foffi -, mi è venuta prima la tosse e poi la febbre. Dopo otto giorni di malattia mi sono recato al drive-in a Viterbo, sottoponendomi al test del tampone, risultando purtroppo positivo. Sono stato pertanto ricoverato dal 12 al 17 ottobre al reparto di Terapia intensiva all’ospedale Belcolle per difficoltà respiratorie e, successivamente, fino al 21 ottobre al reparto Malattie infettive. Fortunatamente sono stato assistito da una équipe medico-infermieristica davvero professionale e molto gentile. Nei momenti più difficili e bui, quando si pensa al peggio, sono stato confortato e aiutato anche moralmente. Li ringrazierò per tutta la vita”.

Perché ha deciso di donare il suo plasma?

“Dopo essere riuscito a superare indenne la mia lotta con il Covid, alcuni conoscenti mi hanno parlato della terapia del plasma iperimmune e della sua efficacia nel guarire le persone contagiate. Una terapia che si sta sempre più diffondendo in Italia e nel mondo. Ho così contattato il dottor Danilo Mecarocci, dirigente medico presso la clinica medica Santa Maria di Terni che da tempo, sta promuovendo nel Lazio e in Umbria questo tipo di cura”.

“Il dottor Mecarocci - prosegue Foffi -, mi ha spiegato che il mio plasma, in quanto ex contagiato Covid, contiene dei potenti anticorpi che permettono di bloccare e curare il virus delle persone positive. Ho accettato quindi di donarlo e compio questo gesto consapevole di fare del bene agli altri. Desidero contribuire, nel mio piccolo, alla guarigione di chi sta soffrendo per questa tremenda pandemia. La donazione del mio plasma dovrebbe essere eseguita a breve in un centro trasfusionale di Frosinone. Mi auguro che anche altri ex contagiati Covid seguano il mio esempio, donando il proprio plasma che verrà messo a disposizione di chi sta male e di chi rischia la vita”.

