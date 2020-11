Morto il chitarrista Bruno Porcacchia, ha insegnato musica a generazioni di viterbesi

Massimiliano Conti 09 novembre 2020 a

Ha insegnato alla "meglio gioventù" viterbese a suonare e ad amare la chitarra elettrica, quando la chitarra, e non l'auto-tune dei trapper di oggi, era ancora lo strumento musicale più in voga tra i giovani, un'arma imbracciata non tanto per "uccidere i fascisti" come diceva il leggendario Woody Guthrie, quanto per ammazzare la noia delle giornate di provincia.

Se ne è andato a soli 57 anni, stroncato da una brutta malattia, Bruno Porcacchia, maestro di chitarra e anche di vita per molti ex ragazzi, che ieri hanno trasformato la sua pagina Facebook in un lungo commosso addio a suon di ricordi e di musica. Come quella di Pat Metheny, uno dei chitarristi da lui più amati. Alcuni hanno voluto tributargli l'ultimo saluto impugnando la sei corde e ripercorrendo quelle "scale" tante volte salite e discese coi propri polpastrelli. Come Fabio Montecolle: "Mi dicevi: 'Quando fai gli esercizi, non prenderti in giro da solo! Vai piano e falli bene! '. Quante scale per arrivare nella tua stanza e quante scale con la chitarra! Stasera salti di terza, terzine e quartine. Ciao maestro!".

Porcacchia, che viveva a Caprarola e gestiva un camping alla Bella Venere, diversi anni fa aveva perso il fratello Daniele in un incidente in moto. "Maestro di vita, spirito libero, musicista, motociclista, guida naturalistica, credevi nei nostri ragazzi, credevi ancora in questa triste umanità - ha scritto Cristina Marotta - Uomo d'altri tempi per garbo, gentilezza, senso dell'ironia, sapevi amare come nessun altro e sperare. La tua famiglia oggi piange la scomparsa di un uomo immenso".



