Uccisione asino di Andrea Lo Cicero. Il sindaco di Nepi: "Sono vicino al nostro concittadino"

Anche il primo cittadino di Nepi Franco Vita ha voluto esprimere la sua vicinanza all'ex pilone della nazionale di rugby Andrea Lo Cicero che domenica ha visto uccidere davanti ai suoi occhi un'asina del suo allevamento in località Umiltà. A sparare è stato un cacciatore che si era avvicinato troppo alla recinzione della tenuta dell'ex stella della palla ovale e protagonista di un programma di cucina sul canale de Il Gambero Rosso.

L'uomo è stato identificato dai carabinieri forestali così come riferito da Lo Cicero in un video pubblicato su Instagram poco dopo la tragedia. "Sono vicino al nostro concittadino per l’uccisione di una sua asina, una specie che sta cercando di preservare con una passione straordinaria", dice Franco Vita.

Lo Cicero aveva pubblicato sui social anche il video dell'animale agonizzate: "Scusate, ma non è possibile veder morire un animale così".

