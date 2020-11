Gigi Proietti, Viterbo ricorda il maresciallo Rocca con una messa. Il video

09 novembre 2020 a

Messa a La Quercia per ricordare Gigi Proietti e il regista de Il maresciallo Rocca Giorgio Capitani. E' stata celebrata a mezzogiorno del nella basilica Santa Maria della Quercia.

“Viterbo deve molto al Gigi Proietti e al Maresciallo Rocca – ha commentato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Per questo abbiamo voluto ricordare anche chi, insieme a Proietti, ha riportato Viterbo sotto i riflettori, rinvigorendo e rinnovando quella vocazione di città del cinema che Viterbo ha avuto in passato e che tuttora conserva. Vogliamo ricordare “il padre” del Maresciallo Rocca: il regista Giorgio Capitani, anche lui cittadino onorario. Capitani e Proietti hanno scelto Viterbo per girare le storie della nota serie televisiva in onda sulla Rai, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90. Insieme hanno fatto conoscere la nostra città a milioni di italiani. Sono moltissimi i turisti che, negli anni, visitando Viterbo, hanno chiesto dove fosse la caserma dei carabinieri del Maresciallo Rocca o la farmacia della Sandrelli. In una puntata abbiamo ritrovato anche un frammento del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Nei giorni scorsi la città di Viterbo ha salutato Gigi Proietti con un’immagine del Maresciallo Rocca proiettata sulla facciata del vecchio ospedale, a pochi passi dal colle del Duomo”.

In ottemperanza alle misure restrittive anti Covid, la celebrazione religiosa si è svolta con un numero limitato di presenti.

