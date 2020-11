Pericoloso latitante arrestato in campo nomadi e trasferito nel carcere di Viterbo: deve scontare 20 anni

09 novembre 2020 a

a

a

I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato, all’interno del campo nomadi di Castel Romano, un 25enne croato colpito da un mandato di arresto europeo, che deve scontare un cumulo di pene pari a 20 anni di reclusione per gravissimi reati, in particolare rapina, sequestro di persona ed associazione per delinquere commessi in Francia negli anni 2018 e 2019. I carabinieri della Stazione Roma Tor dè Cenci lo hanno individuato all’interno dell’insediamento, ove era sottoposto al regime dei domiciliari per altri reati contro il patrimonio commessi in Italia quando era ancora minorenne. L’arrestato è stato portato nel carcere di Viterbo, dove rimane a disposizione della Corte d’Appello di Roma in attesa di un eventuale consegna alle autorità francesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.