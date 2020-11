Emergenza Covid, Zingaretti: "Mai più ambulanze in fila davanti al pronto soccorso"

09 novembre 2020 a

Mai più ambulanze ferme in fila davanti al Pronto soccorso. E’ un ordine quello che arriva dal governatore Zingaretti dopo il ripetersi della stessa scena in diversi ospedali della regione, dalla capitale a Viterbo, a causa del numero crescente di accessi provocato dalla seconda ondata del virus.

Lunedì 2 novembre, si ricorderà, otto autoambulanze che trasportavano a Belcolle malati con sospetto Covid sono rimaste bloccate 4 ore fuori dal Pronto soccorso perché non c’erano più posti liberi dove sistemare i pazienti in attesa dell’esito del tampone di ingresso. Si sarebbe trattato di un caso isolato, ma come spiegato da un operatore del 118, in questi giorni super impegnato insieme a tutti i suoi colleghi, la situazione non va assolutamente sottovalutata: “Con otto mezzi e relativi equipaggi fermi – quasi la metà di quelli in servizio in una giornata – c’è il rischio di lasciare scoperta la provincia in caso di incidenti o di malori gravi. Chi interverrebbe?”. Tutto questo, inoltre, si è verificato “nonostante il buon lavoro che è stato fatto nell’organizzazione interna dei reparti”. Da qui l’appello alla popolazione “affinché ci si rivolga al servizio solo per problemi seri, per non sovraccaricare di lavoro strutture e personale”.“In considerazione della particolare situazione epidemiologica dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, si richiama l’assoluto divieto di bloccare le ambulanze di Ares 118 al fine di assicurare il normale svolgimento dell’attività di soccorso in emergenza-urgenza”, sta scritto nell’ordinanza firmata da Zingaretti giovedì scorso, nella parte in cui si parla della ridefinizione della rete ospedaliera regionale nella “Fase VIII dell’emergenza Covid”, dove un capitolo a parte è dedicato proprio al Pronto soccorso.

Il documento conferma quanto riportato e documentato nei giorni scorsi: “La necessità di ricoveri delle polmoniti da Covid-19 sulla rete ospedaliera ha determinato una condizione di sovraffollamento dei Ps/Dea regionali con inevitabile ripercussione sull’emergenza territoriale e blocco di mezzi del 118”. E poi scende nel dettaglio: “Per quanto riguarda gli accessi nelle aree di Pronto soccorso dedicate ai casi in valutazione e ai casi confermati Covid-19 si è osservato un incremento di circa 4 volte tra l’inizio e la fine del mese di ottobre. Nell'ultima settimana di ottobre si sono registrati 1531 accessi in Ps/Dea per polmonite (Covid-19), il doppio di quanto si era osservato nel massimo del picco di marzo e tre volte quello che si era verificato nel periodo corrispondente dei due anni precedenti. Per quanto riguarda la riduzione degli accessi per altre cause, non si osserva riduzione per i traumatismi contrariamente al periodo del lockdown, mentre si riducono di poco gli accessi per sindrome coronarica acuta e ictus”.

Anche in questo caso, come per l’esecuzione dei tamponi, la Regione ha chiesto l’aiuto delle forze armate. Nel Lazio 5 ambulanze dell’Esercito saranno utilizzate per il trasporto dei malati, in particolare dei positivi al Covid, così da alleviare un po’ il carico del 118. Due sono entrate già in servizio al San Camillo, altre tre inizieranno a trasportare i malati nelle prossime ore. "La Difesa - rileva il ministro Lorenzo Guerini - è impegnata senza sosta al fianco dei cittadini in questa emergenza".

