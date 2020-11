Formula 1 a Imola grazie all'azienda viterbese Teknoconsulting che ha realizzato l'eliporto in 50 giorni

09 novembre 2020 a

a

a

La Formula 1 è tornata a Imola anche grazie a un’azienda viterbese. Che costruisce - ed è leader del settore - siti di atterraggio in tutto il mondo e a 360 gradi, dai megayacht degli sceicchi agli eliporti per i pronto soccorsi ospedalieri.

“Pochi sanno che una società viterbese come la nostra – spiega l’amministratore di Teknoconsulting, Emanuele Angeli -, ha compiuto un piccolo miracolo, in quanto siamo stati l’unica azienda in grado di realizzare e rendere operativo il medical center e la relativa elisuperficie nel tempo utile per ottenere il via libera alla gara dell’1 novembre: appena 50 giorni, quando mediamente servono oltre 6 mesi”. Quindi, dopo 15 anni di assenza dal circuito mondiale, Imola ha potuto ospitare di nuovo un Gp di F1.

La Teknoconsulting srl, del gruppo Helidecks, è una realtà viterbese che da oltre 15 anni opera nel settore edilizio e aeronautico. “Il medical center - precisa il ceo (chief executive officer) dell’azienda -, era il requisito richiesto dalla federazione sportiva per consentire il ritorno della Formula 1 nel celebre autodromo della Ferrari. Il medical center è di supporto all’eliporto. E noi siamo leader nel costruire gli eliporti e i siti di atterraggio in senso lato: attività che facciamo ovunque, anche negli ospedali italiani. Abbiamo preso l’appalto a Imola grazie a questa nostra prerogativa”.

Teknoconsulting e Helidecks non sono nuove a certi tipi di imprese. Tra i lavori già portati a termine, Angeli ricorda tra tutti la realizzazione dell’elisuperficie sull’isola di Santo Stefano, in Sardegna, inaugurata il 2 agosto 2017. “Si è trattato di un lavoro per il ministero dei Beni culturali e del turismo – spiega –. Una prima tappa per un percorso di recupero, restauro e restituzione alla pubblica fruizione dell’ex carcere borbonico che sorge sull’isola”.

Per la società viterbese, che ha anche una sede a Tarquinia, non mancano all’appello varie collaborazioni all’estero, in particolare con la famiglia Rothschild e con alcuni sceicchi arabi. Per questi ultimi, l’azienda ha realizzato vari mega e gigayacht e piattaforme elicotteristiche, cosa che ha spronato la società della Tuscia ad aprire degli uffici anche a Dubai.

All’inaugurazione del medical center all’autodromo di Imola, ha presenziato anche il celebre Claudio Costa, per tutti gli amanti dei motori noto semplicemente come “dottor Costa”, patron della clinica mobile. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto – aggiunge il ceo Angeli – anche perché, grazie a questa opera, un pezzo della Tuscia farà sempre parte del circuito Ferrari”.

Quindi, una società veramente glocal, con il cuore locale, a Viterbo, e l’operatività nel mondo globale. Ma non solo: “Costruiamo siti di atterraggio in tutto il mondo, ma abbiamo lavorato anche con la Asl Viterbo fino a 5 o 6 anni fa: ad esempio all’elisoccorso di Belcolle. Siamo attivi anche negli ospedali della Toscana, e lavoriamo con la Asl di Vicenza, all’ospedale di Bassano del Grappa, a Ladispoli, a Civitavecchia, al Fatebenefratelli di Roma. Siamo specializzati in tutti quei siti di atterraggio, come gli elisoccorsi, che hanno bisogno di manutenzione e di certificazioni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.