Coronavirus, a Civita Castellana riapre il mercato settimanale. Ma solo per i generi alimentari

09 novembre 2020 a

a

a

Civita Castellana, il sindaco Luca Giampieri ha ordinato la riapertura del mercato settimanale di viale Fiume Treja, ma solo per gli operatori che vendono generi alimentari. In base alle rigide prescrizioni anti-Covid contenute nel nuovo Dpcm, si proseguirà con queste limitazioni fino al 3 dicembre. Anche l’orario è tassativo: si apre alle 7 e si chiude alle 13.30. Non ci saranno venditori ambulanti con tipologie di merci diverse: abbigliamento, piante e fiori, vendita di scarpe, oggettistica varia. Per evitare assembramenti, che potrebbero provocare pericolosi e fastidiosi contagi del virus ( a Civita Castellana i casi positivi sono arrivati alla considerevole cifra di 199, anche se ieri non si è registrato fortunatamente nessun altro contagio) gli accessi dei clienti, che sono arrivati piuttosto numerosi nella tarda mattinata, sono stati scaglionati. Gli ingressi all’area, opportunamente delimitata, sono stati costantemente monitorati sia dalla Polizia Locale che dai volontari che hanno evitato così il sovraffollamento e assicurato il distanziamento sociale tra le persone. Le accortezze per il buon funzionamento del mercato sono state messe in atto anche mediante il posizionamento di una opportuna cartellonistica nonché dall’utilizzazione di mascherine, guanti e gel igienizzanti sia da parte dei venditori ambulanti che degli avventori. Un mercato “ ridotto e sottotono” ( gli stand montati erano soltanto una quindicina) che rispecchia il triste periodo emergenziale che si sta vivendo. Alla luce di questa precaria situazione il coordinatore del Movimento 5 Stelle, Maurizio Selli, lancia un appello alla popolazione falisca: “Nonostante i banchi siano soltanto quelli alimentari invito tutti i cittadini di Civita Castellana, e anche dei Comuni limitrofi,a recarsi di sabato al mercato settimanale per acquistare i prodotti locali. I generi alimentari che si vendono, come uova, ortaggi, frutta, insaccati, ecc., sono tutti prodotti di ottima qualità e provenienti da aziende ubicate sul territorio che purtroppo stanno attraversando una difficile e preoccupante crisi a causa della pandemia. Comprare i loro prodotti significa quindi contribuire alla sopravvivenza di queste aziende e dare respiro all’economia locale. Non possiamo abbandonare i nostri produttori che ogni giorno si sacrificano per offrire primizie e cibi genuini".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.