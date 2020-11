08 novembre 2020 a

Coronavirus, il sindaco di Bagnoregio: "Analizzare test veloci anche nella nostra casa della salute". Il primo cittadino Luca Profili: "L’amministrazione ha chiesto di poter essere più veloce possibile, per gestire tracciamento, isolamento e test, in maniera di circoscrivere con velocità il virus. Ho chiesto il benestare della Asl, che continuerà ad avere la regia clinica della situazione, per poter dotare la nostra Casa della Salute di uno strumento per processare i test antigenici".

Intanto il Comune si è portato avanti con il lavoro: "Abbiamo stanziato 10mila euro, che investiremo per dotarci della macchina necessaria a analizzare i tamponi, che acquisteremo in quantità sufficiente a soddisfare le nostre esigenze. Anche alcune associazioni, tra cui Avis, Croce Rossa Italiana ed Aribac Onlus, hanno dato la disponibilità a collaborare in questo progetto"

